صديقه المقرب: بيانيتش يحلم باللعب لبرشلونة

أكد أديس جونوزوفيتش، الصديق المقرب من ميراليم بيانيتش نجم لاعب وسط يوفنتوس بأن اللاعب حلمه اللعب ضمن صفوف برشلونة بعدما ارتبط اسمه بالانتقال للبلوجرانا هذا الصيف.

وأضاف جونوزوفيتش في تصريحاته لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "بيانيتش لاعب كبير

وذو امكانيات استثنائية، تمكن من اللعب بسرعة، مع بعض اللمسات ووضع الكرة في المكان الذي يريده، لأنه يرى بعينيه مساحات لا يتخيلها اللاعبون الآخرون، ويعطي التمريرات حاسمة".

وتابع: "اللعب في برشلونة كان دائمًا حلمًا لبيانيتش، فهو لا يريد أن يضيع فرصة اللعب لبرشلونة، لأنه يحب أسلوب لعبهم الرائع وفلسفة النادي".

ويسعى نادي برشلونة لضم بيانيتش صاحب ال٢٠ عامًا من أجل تدعيم خط وسط الفريق ، على الرغم من تمسك ناديه يوفنتوس بنجمه وعدم بيعه.