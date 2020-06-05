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ليفركوزن يرفض عرضاً ضخماً من ريال مدريد لضم كاي هافيرتز

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كشفت تقارير المانية عن تطورات جديدة في الصراع الدائر بين كبار الاندية الاوروبية علي ضم ككاي هافيرتز نجم فريق باير ليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ليفركوزن تلقي عرضاً ضخماً من

الإسباني لضم هايفرتز مقابل 80 مليون يورو، مقابل التعاقد مع اللاعب علي أن يلعب مع فريقه الألماني بالموسم المقبل علي سبيل الإعارة قبل الانضمام لصفوف الميرينجي بداية من الصيف المقبل.

ورفض باير ليفركوز عرض النادي الملكي الإسباني، متمسكاً بالقيمة التي حددها لرحيل هافيرتز والتي تصل الي 100 مليون يورو.

ويحظي كاي هافيرتز أحد ابرز المواهب الألمانية الصاعدة، بإهتمام كبير من عدة أندية في مقدمتها بايرن ميونيخ الألماني، وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من انجلترا، بجانب يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

 

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