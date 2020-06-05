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استمرار غياب ليونيل ميسي عن تدريبات برشلونة

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واصل النجم الأرجنتيني ليونيل الغياب عن حضور مران فريقه الإسباني لليوم الثاني علي التوالي قبل أيام من استئناف مسابقة .

ويلعب برشلونة امام مايوركا يوم 13 يونيو الجاري

ضمن منافسات الجولة 28 لليجا الإسبانية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غياب ميسي عن تدريبات البلوغرانا الجماعية يمثل لغزاً، حيث إكتفي اللاعب بالتدريب

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منفرداً في صالة الألعاب .

ولم يكشف برشلونة حتي الآن عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي التي تبعده عن التدريبات الا أن التوقعات تشير الي أنها إصابة بسيطة لن تمنعه من الانضمام للمران الجماعي للفريق في الأيام القليلة المقبلة، استعداداص لمواجهة مايوركا.

 

 

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