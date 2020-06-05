استمرار غياب ليونيل ميسي عن تدريبات برشلونة

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الغياب عن حضور مران فريقه برشلونة الإسباني لليوم الثاني علي التوالي قبل أيام من استئناف مسابقة الدوري الإسباني.
ويلعب برشلونة امام مايوركا يوم 13 يونيو الجاريضمن منافسات الجولة 28 لليجا الإسبانية.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غياب ميسي عن تدريبات البلوغرانا الجماعية يمثل لغزاً، حيث إكتفي اللاعب بالتدريب
ولم يكشف برشلونة حتي الآن عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي التي تبعده عن التدريبات الا أن التوقعات تشير الي أنها إصابة بسيطة لن تمنعه من الانضمام للمران الجماعي للفريق في الأيام القليلة المقبلة، استعداداص لمواجهة مايوركا.
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