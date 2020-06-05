استمرار غياب ليونيل ميسي عن تدريبات برشلونة

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الغياب عن حضور مران فريقه برشلونة الإسباني لليوم الثاني علي التوالي قبل أيام من استئناف مسابقة الدوري الإسباني. ويلعب برشلونة امام مايوركا يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة 28 لليجا الإسبانية. ضمن منافسات الجولة 28 لليجا الإسبانية. وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غياب ميسي عن تدريبات البلوغرانا الجماعية يمثل لغزاً، حيث إكتفي اللاعب بالتدريب Advertisements منفرداً في صالة الألعاب منفرداً في صالة الألعاب الرياضية ولم يكشف برشلونة حتي الآن عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي التي تبعده عن التدريبات الا أن التوقعات تشير الي أنها إصابة بسيطة لن تمنعه من الانضمام للمران الجماعي للفريق في الأيام القليلة المقبلة، استعداداص لمواجهة مايوركا.

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