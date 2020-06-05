تونالي جوهرة بريشيا يفضل الإنتقال الي انترميلان علي حساب برشلونة

حسم ساندرو تونالي نجم فريق بريشيا الإيطالي موقفه من العروض المقدمة اليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت شبكة "سكاي سبورت ايطاليا" أن تونالي النجم النجم الواعد للكرة الإيطالية يفضل الإنضمام لصفوف فريق انترميلان، الذي يتصدرسباق التعاقد مع الاعب أمام كل من يوفنتوس وبرشلونة الإسباني.
ويواصل انترميلان مفاوضات مع مسئولو بريشيا من أجل حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.
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