محمد النني على رادار اولمبياكوس اليوناني

دخل محمد النني لاعب وسط باشكتاش التركي، المعار من نادي ارسنال لنهاية الموسم الجاري، دائرة اهتمامات نادي اولمبياكوس اليوناني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
كتبت صحيفة "سبورت تايم" اليونانية، بأن اولمبياكوس يرغب بضم محمد النني، من أجل تدعيم خط وسط الفريق.
وأضافت الصحيفة ، بأن النادي اليوناني يراقب الننيمنذ شهر يناير الماضي، ويسعى النادي لاستغلال مشاكله مع باشكتاش، حيث لم يأخذ مستحقاته حتى الأن.
ووضعت الصحيفة صورة محمد النني على غلافها الرئيسي وكتبت عليه "الفرعون" في إشارة لضم النني.
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