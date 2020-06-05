موعد مباراة فرايبورج ومونشجلادباخ في الدوري الألماني .. والقنوات الناقلة

يحل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ ضيفاص ثقيلاً مساء اليوم الجمعة علي فرايبورج في مواجهة صعبة علي ملعب شفارزفالد شتاديون ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الألماني "بوندزليجا".

موعد مباراة فرايبورج ومونشنجلادباخ

تنطلق مباراة فرايبورج ومونشنجلادباخ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة

والنصف بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرايبورج ومونشنجلادباخ

تنقل مباراة فرايبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ حصرياً عبر قناةbeIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عادل خلو.

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يدخل فريق فرايبورج صاحب الارض اللقاء باعصاب هادئة، نظراً لتواجد الفريق بالمنطقة الدافئة بجدول ترتيب البوندزليجا بعيداً عن صراع

الهبوط، كما انه ابتعد منذ فترة طويلة عن صراع المراكز المؤهلة للمشاركة بالمسابقات الاوروبية في الموسم المقبل.

علي الجانب الآخر يخوض بوروسيا مونشنجلادباخ للقاء رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، للإستمرار في صراع الكراسي الموسيقية علي التأهل للمشاركة بدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويحتل جلادباخ المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وهو نفس رصيد باير ليفركوزن صاحب المركز الخامس، وخلف ريدبول لايبزيج صاحب المركز الثالث بنقطتين فقط.