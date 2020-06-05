الزمالك يجهز عقد كارتيرون الجديد والتوقيع خلال أيام

انتهى مجلس إدارة نادى الزمالك من إعداد عقد تجديد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة، بعد الاتفاق معه على التفاصيل كافة فى الجلسة التى عقدها معه الثنائى أحمد وأمير مرتضى منصور الأسبوع الماضى، التى شهدت ترحيبًا

كبيرًا من المدير الفنى بتجديد تعاقده، معربًا عن ارتياحه الشديد بالتواجد داخل القلعه البيضاء وطموحه فى تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا والمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، ويتوقع أن يوقع كارتيرون رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، أكد فى تصريحات سابقة إلى الانتهاء من الاتفاق مع كارترون معلنًا تمسك مجلس الإدارة بالتجديد له بعد النجاحات التى حققها مع الفريق بالفوز ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى فى أسبوع واحد، وعلاقته الجيدة مع جميع لاعبى الفريق.