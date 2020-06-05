الزمالك يستعين بخبراء دوليين فى ملف نادى القرن

عقدت اللجنة التى شكلها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والخاصة بملف نادى القرن، أول اجتماع لها عصر أمس الخميس، بحضور أعضاء اللجنة وبعض خبراء اللوائح، فى منزل رئيس النادى بالمهندسين بهدف البدء فى دراسة ومراجعة ملف القضية كاملاً وإرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم لرفع قضية بشأن استرداد لقب نادى القرن من الأهلى، وتلك هى القضية التى أعلن الزمالك استمرارًا بها حتى

إصدار حكم للفصل فى المسألة.

قرر مسئولو القلعة البيضاء الاستعانة ببعض الخبراء الدوليين المتخصصين فى قضايا الفيفا من بينهم محمد بيومى، الذى أكد أن نادى الزمالك هو الأحق بلقب نادى القرن، حيث إن بطولاته تفوق الأهلي، مشدداً على أن نظام النقاط لم يوضع عام 1994، كما يعلن مسؤولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

«الكاف», مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقى أبلغ الاتحادات المحلية بجائزة نادى القرن عام 1999 وترك لهم مسؤولية اختيار البطل وفق نظامهم».

وأضاف: «تتويج النادى الأهلى بنادى القرن كان صفقة تبادلية بين مسئولى الكاف ومسئولى الاتحاد المصرى، بأن يتم منح لقب نادى القرن للنادى الأهلى، ومنح منتخب القرن للمنتخب الكاميرونى، وإخراج نادى الزمالك من هذا الأمر، نظرًا لأنه هو من يستحق اللقب».

وأكمل خبير اللوائح، أن الكاف أصدر مستندًا رسميًا يعلن أن الزمالك كان فى المركز الأول لاختيار نادى القرن، والأهلى فى المركز الثاني.