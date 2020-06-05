شوقي غريب: أتمنى بقاء رمضان صبحي بالأهلي.. وكلمة شرف تجمعنى بالبدري

قال غريب المدير، الفني للمنتخب الأولمبي، إنه يفضل بقاء رمضان صبحى مع الأهلى بعدما تطور بشكل كبير منذ ظهوره مع المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم أفريقيا، واستحق وقتها لقب أفضل لاعب فى البطولة، مشيدًا أيضًا بمصطفىمحمد، مهاجم الزمالك، الذى خرج من البطولة لاعبًا أساسيًا فى فريقه على حساب مهاجمين كبار.
وواصل: "حتى الآن، تأهل رسميًا إلى الأولمبياد 14 منتخبًا، ويتبقى منتخبان فقط منأمريكا الشمالية، نظرًا لتوقف التصفيات هناك بسبب كورونا، لكن تم دراسة جميع المتأهلين من خلال الفيديو".
وعن استعانة المنتخب الأول بلاعبى الأولمبى قال: "عقدت جلسة مع حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الأول، وتحدثنا عن بعض العناصر، لكن بالتأكيد الأولوية سوف تكون لمنتخب الكبار لأنه ممثل الدولة الأول".
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