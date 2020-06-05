رياضة | مفاجأة.. الزمالك يحسم مصير كاسونجو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يحسم مصير كاسونجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك مصير الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان مسئولو الزمالك قد قرروا منذ فترة بيع كاسونجو في نهاية الموسم الجاري لتقليل عدد الأجانب في الفريق بالموسم القادم.

كما أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أنه لا يمانع في رحيل كابونجو كاسونجو في نهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

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ويدرس مسئولو القلعة البيضاء حاليا بيع كاسونجو لأحد الفريق العربية حتى يستفيد النادي منه بمبلغ مادي ضخم ليتمكن من ضم صفقات قوية في الصيف.

كما يفكر مسئولو الزمالك في استخدام كاسونجو في صفقة تبادلية مع أحد فرق الدوري المصري الممتاز في الصيف القادم.

وسيستقر نادي الزمالك على الموقف النهائي لكاسونجو في الفترة المقبلة ولكن عقب عودة الفريق للتدريبات الجماعية.