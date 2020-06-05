رياضة | فنربخشة يرغب في التعاقد مع تريزيجيه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر فنربخشة يرغب في التعاقد مع تريزيجيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية تركية، أن نادي فنربخشة التركي، يرغب في التعاقد مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "فوتوماك" التركية، فإن فنربخشة يرغب في التعاقد مع تريزيجيه خلال الفترة المقبلة، في ظل المنافسة الشرسه مع جالطة سراي.

وتابعت الصحيفة، أن فنربخشة أرسل عرض إلى أستون فيلا من أجل استعاره تريزيجيه، وفي انتظار رد نادي أستون فيلا.

وأشارت الصحيفة، أن فنربخشة يرغب في وضع بند يتيح له إمكانية شراء تريزيجيه بعد نهاية مدة إعارته.

وشارك تريزيجيه في 31 مباراة مع أستون فيلا، في جميع البطولات هذا الموسم، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرين.

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