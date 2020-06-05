رياضة | في حال الرحيل عن الزمالك.. أوناجم سيعود إلى الوداد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر في حال الرحيل عن الزمالك.. أوناجم سيعود إلى الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وكان الزمالك قد إقترب من التعاقد مع جناح أول أغسطس الأنجولى أري بابل والظهير التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم لتدعيم صفوف الفريق.

ولذلك كشفت تقارير صحفية أن النجم المغربي محمد أوناجم إقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بسبب عدد الأجانب فى الزمالك.

وكشفت تقارير صحفية أن الوداد البيضاوي المغربي هو الوجهة الأقرب ل محمد أوناجم فى حال الرحيل عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفي القادم، خاصة وأن اللاعب يتألق تحت قيادة كارتيرون مع القلعة البيضاء

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