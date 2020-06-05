شكرا لقرائتكم فايلر ينتظر عودة حركة الطيران للسفر فى إجازة 3 أيام بسويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينتظر الاهلي سفر فايلر من أجل التحدث مع زوجته بشأن التجديد للقلعة الحمراء حيث وافق المدير الفني على التجديد من ناحية المبدأ لكنه طلب تأجيل التوقيع على عقود رسمية لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع أسرته هناك بشأن التجديد لاسيما وأن البقاء في الاهلي لمدة موسمين مقبلين سيتطلب حضور زوجة فايلر للقاهرة والإقامة معه لذا يحتاج فايلر لأستشارة زوجته في هذا الأمر قبل إعلانه رسمياً.
فايلر أكد لأدارة الاهلي إنه لا يفكر فيما يتردد خلال الفترة الماضية بشأن عروض الاحتراف التى تُثار من وقت لأخر في وسائل الإعلام وأخرها من الخليج وناد درجة ثانية في أسباني ، موضحاً أنه لا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوربية في التعاقد معه لأنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلي في غضون الفترة القليلة المقبلة وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا .
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