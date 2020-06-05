شكرا لقرائتكم فايلر ينتظر عودة حركة الطيران للسفر فى إجازة 3 أيام بسويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على وعد من إدارة النادي بالسفر إلى سويسرا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام حال إستئناف حركة الطيران من أجل زيارة زوجته وأسرته التى تُقيم هناك بعدما فشل في السفر إليها طوال الفترة الماضية بسبب تجميد حركة الطيران في العالم كله جراء "جائحة" كورونا ، وسيناقش فايلر مع إدارة الاهلي كيفية السفر والحصول على أجازة 3 أيام إذا عاد النشاط الرياضي وتدريبات الفريق خلال الفترة التى سيتم فيها إستئناف حركة الطيران حيث يرغب الطرفين ( الاهلي وفايلر) في سفر المدرب للإطمئنان على أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي بما لا يضر بمصلحة الفريق وتدريباته حال عودته الفترة المقبلة.

وينتظر الاهلي سفر فايلر من أجل التحدث مع زوجته بشأن التجديد للقلعة الحمراء حيث وافق المدير الفني على التجديد من ناحية المبدأ لكنه طلب تأجيل التوقيع على عقود رسمية لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع أسرته هناك بشأن التجديد لاسيما وأن البقاء في الاهلي لمدة موسمين مقبلين سيتطلب حضور زوجة فايلر للقاهرة والإقامة معه لذا يحتاج فايلر لأستشارة زوجته في هذا الأمر قبل إعلانه رسمياً.

فايلر أكد لأدارة الاهلي إنه لا يفكر فيما يتردد خلال الفترة الماضية بشأن عروض الاحتراف التى تُثار من وقت لأخر في وسائل الإعلام وأخرها من الخليج وناد درجة ثانية في أسباني ، موضحاً أنه لا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوربية في التعاقد معه لأنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلي في غضون الفترة القليلة المقبلة وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا .