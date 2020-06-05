شكرا لقرائتكم من 67 سنة.. الأهلى يتعادل مع الزمالك 2/2 ويتوج بطلا للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 5 يونيو 1953 ، توج النادى الاهلى بطلا للدوري فى نسخته الرابعة بعد التعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ، تقدم عصام بهيج في الدقيقة 18، وتعادل وجيه مصطفي برأسية في نفس الشوط، والذى شهد سقوط أحمد أبوحسين جناح الزمالك، وفهمي جميعي ساعد دفاع الأهلي للإصابة ، وفي بداية الشوط الثاني فاجئ شريف الفأر الجميع بهدف يهز شباك عبدالجليل حميدة في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل وجيه مصطفي من ركنية نفذها تامر الجناح الأيسر قبل نهاية المباراة بـ12دقيقة ، ليفوز الأهلي رسميا بدرع المسابقة للمرة الرابعة على التوالي بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقاط بفارق نقطتين عن الزمالك ثاني جدول الترتيب.



تشكيل الأهلي جاء مكونًا من:

عبدالجليل حميدة، يكن حسين، عبدالوهاب سليم، فهمي جميعي، زكي عثمان، سيد متولي، مصطفي نصر، وجيه مصطفي، فتحي خطاب، توتو، عبداللطيف تامر.



أما تشكيل الزمالك فضم كلا من:

يحيي الحريا إمام، عباس لبيب، نور الدالي، علي شرف، سليمان داود، حليم ثالوث، أحمد أبوحسين، عصام بهيج، علاء الحامولي، شريف الفأر، علي أبوالقاسم.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.