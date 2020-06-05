شكرا لقرائتكم فيفا يرسل اللائحة النهائية لاتحاد الكرة وشروط الترشح للانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة منذ أيام اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي من الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- بعد التعديلات الأخيرة التى أقرها فيفا بالإتفاق مع مسئولو اللجنة الخماسية.

من المقرر أن يقوم مسئولو اللجنة الخماسية بترجمة رسالة الاتحاد الدولي –فيفا- تمهيدا لعرضها على الأندية ومن ثم البدأ فى اجراءات الدعوة لجمعية عمومية والأقرب ان تكون فى شهر يوليو أو أغسطس لاعتماد اللائحة و الشكل النهائى للائحة و إرسالها للاتحاد الدولي لإعتمادها ومن ضمنها شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

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فى السياق ذاته، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد فى شهر نوفمبر المقبل ، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية .

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة الانتهاء من جميع التعديلات الخاصة باللائحة لإرسالها إلى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل إبداء الملاحظات قبل إنعقاد الجمعية للتصويت على اللائحة وبعض البنود محل الخلاف مثل بند الـ8 سنوات ، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي أم لا أم تطبيقه على المناصب فقط.