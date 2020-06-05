شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يترقب مصير إعارة ثنائى أسوان قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، الموقف النهائى لنادى أسوان بشأن الثنائى مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد، لاعبى الإنتاج المعارين لتماسيح النيل حتى نهاية الموسم الجارى تمهيداً لتحديد قائمة الراحلين والصفقات الجديدة للفريق على ضوء حسم كل الملفات العالقة بالفريق، وبدأ مختار مختار دراسة المراكز التى تحتاج للتدعيم فى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة لتحديد قائمة الراحلين عن الفريق تمهيداً لوضع الرتوش الأولى فى فترة توقف الدورى انتظاراً لحسم مصير المسابقة سواء بعودتها أو إلغائها ومن ثم اتخاذ القرارات النهائية فى هذا الشأن استعداداً للموسم الجديد .

من ناحية أخرى، طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، من لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساءً بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى، وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .