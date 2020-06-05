شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد بحر مسؤول المهمات بقطاع الناشئين فى نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا اليوم، الجمعة، أحمد بحر مسؤول المهمات بقطاع الناشئين فى نادى الزمالك، وحرص أمير عزمى مجاهد، مدرب الفريق الأبيض السابق وإف سى مصر الحالى، على نعى الراحل عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمه الله أحمد بحر العامل بقطاع الناشين بنادي الزمالك.. من الشخصيات بجد الطيبة والجدعة اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك، أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة".



نعى أمير عزمى

فيما يواصل لاعبو الزمالك التدريبات المنزلية خلال الوقت الحالى حيث طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق ، من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل خلال الفترة الحالية عن حالة اللاعبين لوضع برنامج لتجهيز الفريق بأفضل صورة لمنافسات دورى أبطال أفريقيا، بعد تلقى النادى الأبيض تأكيدات رسمية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بعدم إلغاء النسخة الجارية من المسابقة، ووضع أكثر من سيناريو لإقامة الدور نصف النهائى الذى وصل إليه الأبيض بعد إقصاء الترجى التونسى من دور الثمانية بمنافسات البطولة.

وجاءت التقارير التى طلبها كارتيرون تتضمن تقريراً من جهاز الفريق الطبى حول حالة اللاعبين الطبية إلى جانب متابعة البرامج الغذائية الموضوعة لهم، بجانب تقرير من جهازه المعاون عن القياسات البدنية للاعبين بجانب الأوزان إضافة إلى مواصلة إرسال البرامج التدريبية بشكل يومى، حتى يواصل اللاعبون الحفاظ على لياقتهم خلال فترة التوقف الجارية التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن احتمالين لاستكمال الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى إيقاف المنافسات منذ منتصف شهر مارس الماضى، وأكد "كاف" استئناف الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا من خلال مقترحين فى خطاب أرسله إلى الاتحادات الأعضاء وجاء كالتالي:

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الأول: إقامة مباريات الذهاب لنصف نهائى البطولة أحد أيام 31 يوليو و1 و2 أغسطس على أن تكون مباريات الإياب أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أغسطس.

أما المقترح الثانى فتقام مباراة الذهاب أحد أيام 4 أو 5 أو 6 من شهر سبتمبر المقبل، ومباراة الإياب أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من نفس الشهر، فيما ستكون المباراة النهائية فى المقترح الثانى يوم 23 أو 25 من نفس الشهر.

ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى، بينما يواجه الأهلي، نظيره فريق الوداد المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بينما على مستوى كأس الكونفدرالية، سيلتقى بيراميدز مع حوريا كوناكرى الغيني، ونهضة بركان المغربى مع مواطنه حسنية أغادير، كان "كاف" قد قرر تأجيل نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى شهر ابريل الماضى، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.