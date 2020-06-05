شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحصل على وعد من الأهلي بالسفر إلى سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على وعد من إدارة النادى بالسفر إلى سويسرا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام حال استئناف حركة الطيران من أجل زيارة زوجته وأسرته التى تُقيم هناك، بعدما فشل فى السفر إليها طوال الفترة الماضية بسبب تجميد حركة الطيران فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا، وسيناقش فايلر مع إدارة الأهلى كيفية السفر والحصول على إجازة 3 أيام إذا عاد النشاط الرياضى وتدريبات الفريق خلال الفترة التى سيتم فيها استئناف حركة الطيران، حيث يرغب الطرفان (الأهلى وفايلر) فى سفر المدرب للاطمئنان على أسرته وحسم ملف التجديد للأهلى بما لا يضر بمصلحة الفريق وتدريباته حال عودته الفترة المقبلة.

وينتظر الأهلى سفر فايلر من أجل التحدث مع زوجته بشأن التجديد للقلعة الحمراء، بعدما وافق المدير الفنى على التجديد من ناحية المبدأ لكنه طلب تأجيل التوقيع على عقود رسمية لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع أسرته هناك بشأن التجديد، لاسيما أن البقاء فى الأهلى لمدة موسمين مقبلين سيتطلب حضور زوجته للقاهرة والإقامة معه، لذا يحتاج فايلر لاستشارة زوجته فى هذا الأمر قبل إعلانه رسمياً.

فايلر أكد لإدارة الاهلى أنه لا يفكر فيما يتردد خلال الفترة الماضية بشأن عروض الاحتراف التى تُثار من وقت لآخر فى وسائل الإعلام، وآخرها من الخليج وناد درجة ثانية فى إسبانيا، موضحاً أنه لا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوروبية فى التعاقد معه لأنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلى فى غضون الفترة القليلة المقبلة وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا .