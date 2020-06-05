شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسام عاشور فى مرمى نيران الحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحيرة تسيطر على قائد الأهلى حسام عاشور ما بين استكمال مشوار كرة القدم و مابين إعلان الاعتزال بعد صدمة توتر الأوضاع مع النادى الأهلى فى ظل الظهور على السوشيال ميديا الأخير ويبدو أن موقف الأهلى بإعلان عدم المشاركة فى لقاء اعتزاله التى وعدته الإدارة له مسبقا سيكون له مردود على اللاعب الذى يفكر فى التراجع عن الاعتزال.

ويدرس حسام عاشور قائد النادي الأهلي التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً خلال الأيام الماضية ، بخلاف العروض المحلية التي في جعبته وأبرزها من سموحة والاتحاد السكندري، وجاء تفكير عاشور للعودة للمستطيل الأخضر والتراجع عن قرار اعتزاله بعد اعتماد مجلس إدارة النادي الأهلي ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادي مؤخراً.

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان الاعتزال عدة ساعات فقط، لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى بسبب تعطيل مهرجان اعتزاله ومن المؤكد أنه لن يكون لحسام عاشور أى دور مع الفريق لو تم استنئاف النشاط المُجمد حالياً بسبب "جائحة" كورونا ، ليسدل الأهلى بذلك الستار على مشوار عاشور.

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و يرصد الخليج 365 لقطات لنجم الأهلى حسام عاشور فى الصور التالية :