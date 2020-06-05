شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتعادل مع الزمالك 2/2 ويتوج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 5 يونيو 1953 توج النادى الأهلى ببطولة الدورى فى نسختها الرابعة بعد التعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق، تقدم عصام بهيج فى الدقيقة 18، وتعادل وجيه مصطفى برأسية فى نفس الشوط، والذى شهد سقوط أحمد أبوحسين جناح الزمالك وفهمى جميعى دفاع الأهلى للإصابة، وفى بداية الشوط الثانى فاجأ شريف الفار الجميع بهدف يهز شباك عبدالجليل حميدة فى الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل وجيه مصطفى من ركنية نفذها تامر الجناح الأيسر قبل نهاية المباراة بـ12دقيقة، ليفوز الأهلى رسميا بدرع المسابقة للمرة الرابعة على التوالى بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقاط بفارق نقطتين عن الزمالك ثانى جدول الترتيب.

تشكيل الأهلى جاء مكونًا من:

عبدالجليل حميدة، يكن حسين، عبدالوهاب سليم، فهمى جميعي، زكى عثمان، سيد متولي، مصطفى نصر، وجيه مصطفي، فتحى خطاب، توتو، عبداللطيف تامر.

أما تشكيل الزمالك فضم كلا من:

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يحيى الحريا إمام، عباس لبيب، نور الدالي، على شرف، سليمان داود، حليم ثالوث، أحمد أبوحسين، عصام بهيج، علاء الحامولي، شريف الفأر، على أبوالقاسم.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.