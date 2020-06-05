شكرا لقرائتكم خبر عن الرابحون الأربعة من رحيل أزارو نهائيا عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمنح قرار رحيل المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى، قبلة الحياة لعدد من لاعبى الأهلى المعارين هذا الموسم، خاصة أن فرصتهم فى تمثيل الأهلى حال عودة أزارو تبقى ضئيلة للغاية.

ورحل وليد آزارو للاتفاق السعودى فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رفض عودة اللاعب مُجدداً للفريق بعد انتهاء الإعارة.

وشارك أزارو فى 7 مباريات مع الاتفاق، أحرز 3 أهداف وصنع واحدا، منذ انتقاله معارا فى يناير الماضي.

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وتلقى المهاجم المغربى عدة عروض من أندية خليجية وأوروبية من فرنسا وبلجيكا، ويفاضل المهاجم المغربى بين هذه العروض لاختيار الأفضل، مُستغلاً توقف النشاط الرياضى عالمياً بسبب "جائحة" كورونا.

ورغم أن أكثر من مسئول فى الأهلى يرغب فى استعادة وليد أزارو بعد نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجارى، إلا أن المدير الفنى للفريق له رأى مُخالف لهؤلاء ويرفض عودة المهاجم المغربى بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب الأهلى وخطة لعبه، وأعلن فايلر لأنه لا يحتاج آزارو لذا ترغب إدارة الأهلى فى استمرار إعارة آزارو خارجياً من خلال عقد لا يتضمن أية ثغرات تسمح لأندية منافسة للأهلى بضم اللاعب دون إدارة القلعة الحمراء.

سوبر كورة يرصد أبرز اللاعبين الرابحين من رحيل أزارو عن الأهلى بنهاية هذا الموسم فى التقرير التالى..