فايلر يُجدد تمسكه بالأهلي ويغلق باب العروض الخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو النادي الاهلي من حسم ملف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والتجديد له في غضون الأيام المقبلة من أجل وضع حد للأنباء التي تتناثر في وسائل الإعلام من وقت لأخر حول تلقي المدرب السويسري عروضاً من أندية خارجية سواء في أوربا أو الخليج ، حيث شهدت الفترة الماضية أنباء وتقارير إعلامية حول تلقي المدير الفني للأهلي عروضاً من السعودية والأمارات وسويسرا وبلجيكا قبل أن تشهد الساعات الماضية تناثر أنباء حول رغبة أحد أندية الدرجة الثانية في أسبانيا التعاقد معه المدرب السويسري وهي الأنباء التى نفاها المدرب السويسري لإدارة الاهلي جملة وتفصيلاً كما سبق ونفى تلقيه عروضاً رسمية من أندية خليجية مثلما تحدث البعض مؤخراً . وعلم ”الخليج 365” أن فايلر أكد لأدارة الاهلي إنه لا يفكر في هذه الأمور تماماً ولا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوربية في التعاقد معه لأنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلي في غضون الفترة القليلة المقبلة وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا عقب إستئناف حركة الطيران المُجمّدة حالياً بسبب وباء كورونا حيث يرغب فايلر في التحدث مع زوجته بشأن عدة أمور تتعلق بالتجديد للأهلي وأهمها أن زوجته ستحضر للأقامة معه في القاهرة حال التجديد رسمياً ، وأكد فايلر للأدارة الأهلاوية أن العروض لا تشغله وأن التجديد للنادي مسألة وقت. فيما طلب رينيه فايلر من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق الوداد المغربي، قبل مواجهته فى نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب قرار الاتحاد الأفريقى باستكمال المسابقة وعدم إلغائها بسبب تداعيات فيروس كورونا ويضع الجهاز الفنى خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الآن، خاصة أن بطولة دورى أبطال أفريقيا تعد أهم أهداف الأهلى خلال المرحلة المقبلة وهى البطولة التى سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي.

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