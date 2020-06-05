المقاولون: نتمسك بالمشاركة الإفريقية حال إلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طالب محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، بالمشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا حال إلغاء بطولة الدوري المصري في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكان المقاولون العرب يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري هذا الموسم خلف الأهلي المتصدر، قبل توقف المسابقة منذ شهر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد عادل فتحي، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "الأمر بسيط ولا داع لهذا الجدل".

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وأضاف: "كان المقاولون في المركز الخامس بالموسم الماضي، وتم تجاهلنا من اتحاد الكرة السابق السابق بإهدار حقنا في المشاركة في البطولة الإفريقية والبطولة العربية، ولم يستمع أحد لمطالبتنا".

وأوضح: "نحتل المركز الثاني في المسابقة خلال الموسم الحالي، وهناك أفضلية للمقاولون على المصري الذي يقبع في المركز العاشر في النتائج المباشرة بيننا، وكنت المركز الخامس خلفه العام الماضي بفارق نقطة".

وأتم المشرف العام على الكرة بالمقاولون تصريحاته قائلا: "المقاولون يعتبر ثالث أكثر الأندية المصرية تتويجا بالألقاب خلف الأهلي والزمالك، كما أن النادي حصل على ثلاث بطولات إفريقية على مدار تاريخه".