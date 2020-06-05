تعرض حافلة بنفيكا للرشق بالحجارة.. ونقل لاعبين للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - لشبونة (د ب أ):

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تعرض حافلة الفريق للرشق بالحجارة من قبل مجهولين، عقب مباراة الفريق أمام تونديلا مساء أمس الخميس ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري.

وأهدر بنفيكا فرصة الانفراد بصدارة الدوري البرتغالي بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه تونديلا.

وكشف النادي أن حافلة الفريق تعرضت للرشق بالحجارة عقب مغادرة ملعب "النور" الذي احتضن المباراة، وهو ما تسبب في إصابة اللاعبين جوليان فايجل وأندريا زيفكوفيتش، اللذين نقلا إلى المستشفى.

وأكد نادي بنفيكا، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، تعاونه الكامل مع السلطات، وطالبها ببذل قصارى الجهد من أجل الكشف عن هوية المتورطين في هذا العمل الإجرامي.