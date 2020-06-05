صانع ألعاب برازيلى على رادار الأهلي

تلقى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى ترشيحات من جانب بعض الوكلاء للاعبين أجانب للانضمام للفريق الأحمر على رأسهم صانع ألعاب برازيلى اسمه رينان أوليفيرا الذى يلعب فى دور الجناح الهجومى أيضاً. برازيلى اسمه رينان أوليفيرا الذى يلعب فى دور الجناح الهجومى أيضاً. وطلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح من أمير توفيق تجهيز قائمة بأبرز اللاعبين الأجانب المرشحين للانضمام للفريق وفقاً لرؤية فايلر لتدعيم الصفوف وخاصة فى مركز الجناح الهجومى وصانع الألعاب.

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