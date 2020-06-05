إغراءات الصين تهدد برحيل أجاي عن الأهلي

أصبح اللاعب النيجيرى جونيور أجاى مهاجم فريق الأهلى مهدداً بالرحيل فى الموسم المقبل بعد تلقيه تأكيدات من مدير أعماله بأن أحد الأندية فى الدورى الصينى أبدت رغبتها بضمه فى الموسم الجديد. وأبلغ أجاى مسؤولى الأهلى بأنه يترقب عرضاً ضخماً من أحد أندية الدورى الصينى فى الموسم الجديد وخاصة أن الأهلى رفض عرضاً برتغالياً وآخر من لوكوموتيف موسكو الروسى لبيع اللاعب وتمسك ببقائه خاصة مع تألقه مع المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق. أندية الدورى الصينى فى الموسم الجديد وخاصة أن الأهلى رفض عرضاً برتغالياً وآخر من لوكوموتيف موسكو الروسى لبيع اللاعب وتمسك ببقائه خاصة مع تألقه مع المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق. وأحال مسؤولو الأهلى هذا الملف لرؤية المدير الفنى فايلر لحسم بقاء اللاعب من عدمه بجانب قيمة العرض الذى سيصل للنادى الأهلى فى المرحلة القادمة خاصة أنه فى حالة ارتفاع قيمة العرض مثلما حدث فى صفقة الجابونى ماليك إيفونا نجم الأهلى الأسبق (8 ملايين دولار) قد يتم بيعه للاستفادة من المقابل المالي.

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