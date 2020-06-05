تعرف علي موعد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة انطلاق عدد كبير من مباريات كرة القدم في مختلف المسابقات الأوروبية، بعد إستئناف بعض الدوريات عقب فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

وتقام اليوم عدد من المباريات ابرزها ما يلي:

الدوري الألماني الدرجة الأولى

فرايبورج و بوروسيا مونشنجلادباخ في السادسة مساء اليوم

وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1

الدوري الألماني الدرجة الثانية

بوخوم و سانت باولي في السادس والنصف مساءً وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3

فيورث و ساند هاوزن غي السادسة والنصف مساءً وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4

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الدوري الصربي الممتاز

بروليتير و باكا توبولا في السادسة مساءً

زيليزينك و نابريداك في الثامنة مساءً

الدوري المجري الممتاز

ديبرشيني و كابوشفار في الثامنة مساءً

الدوري البولندي

كورونا كايلسي و بياست غليفيسي في السادسة مساءً

غورنيك زابجة و ليجيا جدانسك في الثامنة والنصف مساءً

الدوري الدانماركي الدرجة الأولى

كولدينغ و فيبورج في الخامسة والنصف مساءً

سكيفه و يورينج في الخامسة والنصف مساءً

فريديريشيا و فايلة في الثامنة مساءً