رياضة | الزمالك يقترب من عقد صفقتين في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من عقد صفقتين في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية عن اقتراب مجلس إدارة الزمالك من وضع الرتوش الأخيرة على صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لحسم صفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع الأنجولي آري بابل من صفوف أول أغسطس الأنجولي والتونسي حمزة المثلوثي.

وعلى الرغم من وجود بعض التحفظات من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على صفقة آري بابل بسبب طريقة لعبه، حيث لا يجيد التواجد كمهاجم صريح إلا أن إدارة الزمالك تسعى إلى حسم الصفقة.