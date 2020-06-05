رياضة | الترجي ينافس الزمالك على ضم حمزه المثلوثي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الترجي ينافس الزمالك على ضم حمزه المثلوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تونسية أن مهمة الزمالك في الحصول على خدمات حمزة المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي لن تكون سهلة أبدًا وذلك في ظل وجود اهتمام أندية آخرى بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونوهت صحيفة الشروق التونسية أن اسم المثلوثي ارتبط بالانضمام إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل عقب نهاية عقده مع ناديه التونسي.

وأكدت الصحيفة التونسية أن الترجي التونسي دخل هو الآخر في خط المفاوضات مع حمزة المثلوثي من أجل التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة التونسية أن الترجي يرغب في استغلال نهاية عقد المثلوثي مع الصفاقسي وجلبه لأبناء باب سويقة في صفقة انتقال حر.

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وأفادت الصحيفة التوتسية بأن قائد الصفاقسي حدد طلباته من أجل الموافقة على الإنضمام إلى الترجي لكن هذه الطلبات وصفت بالتعجيزية.

وألمحت الصحيفة التونسية أن الترجي يسعى إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن تحسبًا لرحيل أحد ثنائي الفريق سامح الدربالي أو إيهاب المباركي.

وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن الزمالك يسعى هو الآخر لدعم الجبهة اليمنى لديه وذلك بعد رحيل التونسي حمدي النقاز بشكل مفاجئ عن صفوف القلعة البيضاء.

وذكرت الصحيفة التونسية أن المثلوثي انضم إلى الصفاقسي في 2016 قادما من النادي الرياضي البنزرتي، حيث شارك في 17 مباراة في الموسم الحالي ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف. أما مع المنتخب التونسي، فشارك المثلوثي في 28 مباراة دولية ونجح في صناعة 3 أهداف.