رياضة | الإسماعيلي يستهدف البنزرتي ومدرب آخر لقيادة الفريق الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يستهدف البنزرتي ومدرب آخر لقيادة الفريق الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، دخول النادي في مفاوضات مع بعض المدربين، لتولي مهمة القيادة الفنية للنادي، خلال الموسم المقبل.

وأكدت المصادر، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس "إبراهيم عثمان" غير راضين عن مردود المدرب الفرنسي الحالي للفريق "ديديه جوميز".

وترى الإدارى، أن المدرب الفرنسي لم يقدم أي إضافة مع الدراويش هذا الموسم، منذ توليه إدارة الفريق الفنية.

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ووفقاً للمصادر، فإن المدرب التونسي المخضرم "فوزي البنزرتي" مدرب منتخب ليبيا الأول حالياً ومدرب أندية الترجي التونسي والوداد البيضاوي سابقاً أصبح على رأس المرشحين لقيادة القلعة الصفراء.

ويمتلك البنزرتي خبرة عربية وأفريقية كبيرة، وهو ما رشحه لتولي تدريب النادي الإسماعيلي خلال الموسم المقبل.

كما ذكرت بعض المصادر، دخول البرتغالي "جوزيه جوميز" مدرب نادي التعاون السعودي الأسبق في الصورة لتولي قيادة الدراويش.

ويمتلك جوميز بعض النجاحات رفقة النادي السعودي، إلا أن التقارير تشير لرغبته في الحصول على راتب يُقدر بمبلغ 80 ألف دولار شهرياً، وهو ما يفوق قدرات الدراويش المالية في الوقت الحالي.