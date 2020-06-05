رياضة | الزمالك يُجيب.. هل ينضم حمزة المثلوثي في الصيف ؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يُجيب.. هل ينضم حمزة المثلوثي في الصيف ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن حقيقة تعاقد نادي الزمالك مع حمزة المثلوثي مدافع فريق الصفاقسي التونسي خلال الميركاتو الصيفي.

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع فريق الصفاقسي التونسي في نهاية الموسم الجاري، ويسعى الزمالك لضمه بشكل مجاني.

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وأشار مصدر داخل نادي الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي لم يطلب ضم حمزة المثلوثي ولا يريد ضم مدافع جديد.

وأكد هذا المصدر أن كارتيرون أيضا لم يطلب ضم حارس مرمى في فترة الإنتقالات الصيفية، حيث يملك الفريق اربع حراس مرمى (محمد صبحي - محمد ابوجبل - محمود جنش - محمد عواد).

ويسعى الزمالك لبيع محمد عواد أو خروجه على سبيل الإعارة في الصيف بالدوري السعودي للمحترفين.