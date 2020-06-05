رياضة | أرقام طارق حامد مع الزمالك منذ إنضمامه للفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرقام طارق حامد مع الزمالك منذ إنضمامه للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدافع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قميص الأبيض منذ عام 2014، بعدما رحل عن صفوف سموحة.

طارق حامد صاحب الـ31 عام، يتميز بالقوة البدنية التي تمنحه الأفضلية في وسط الملعب والذي يعد من الركائز الأساسية طوال السنين التي قضاها بين جدران نادي الزمالك، إذ غاب خلال 6 مواسم، 61 مباراة فقط، من أصل 269 لقاء خاضه الأبيض.

لعب طارق حامد خلال مسيرته مع الزمالك حتى الآن 208 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين، وحصل على 50 إنذار، و4 كروت حمراء ولكنها بشكل غير مباشر، حيث أنه لم يطرد حتى الآن مباشرةً.

وحصد حامد 9 ألقاب مع الزمالك، بواقع لقب دوري مصري ممتاز، و4 كأس مصر، و2 كأس سوبر محلي، وسوبر افريقي، وكونفدرالية إفريقية.

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في أول مواسم طارق حامد مع الزمالك 2014-2015 خاض 28 مباراة، سجل هدف وحيد، وحصل على 4 انذارات.

وفي موسم 2015-2016، لعب 42 مباراة، حصل على 8 انذارات، بينما في موسم 2016-2017، خاض 31 مباراة، وسجل هدف وحيد، وحصل على 6 انذارات وطرد وحيد.

كما خاض 37 مباراة في موسم 2017-2018، وسجل هدف وصنع 3 أهداف آخرين، وتلقى الكارت الأصفر 9 مرات، يضاف إليه 49 لقاء خلال موسم 2018-2019، وسجل هدفين وصنع مثليهما، وتحصل على 14 انذار.

وفي الأخير، مثل قميص الزمالك في 21 مباراة خلال الموسم الحالي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وصنع هدفين فقط، واشهر في وجهه 9 انذارات، و2 طرد.

يشار إلى أن لاعب وسط الزمالك المخضرم، كان قد خاض تجربة أخرى في صفوف نادي طلائع الجيش قبل الانتقال إلى سموحة.