شكرا لقرائتكم خبر عن «سانتياجو برنابيو».. صانع أمجاد ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أحيا نادى ريـال مدريد الإسبانى الذكرى الـ42 على رحيل أسطورة النادى، رئيسه السابق، سانتياجو برنابيو، الذى توفى فى 2 يونيو من عام 1978، عن عمر يناهز 82 عاما، حيث خاض مسيرة حافلة وأسطورية لا تنسى فى مشواره مع النادى الملكى، ليصبح إحدى أهم الشخصيات فى تاريخه، وشغل منصب رئيس ريال مدريد لأكثر من ثلاثة عقود، وجعل النادى رائداً فى عالم الرياضة العالمية. ذكر الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد أن «برنابيو» يعد شخصية أساسية فى تاريخ النادى الملكى، سواء لاعباً أو مدرباً أو مديراً ورئيساً.

وأضاف الموقع أن «برنابيو» ركز خلال فترة رئاسته لنادى ريال مدريد على نمو النادى فى المجالين المؤسسى والرياضى، بالإضافة إلى ذلك، كان بناء ملعب «نويبو تشامارتين»، الذى تم تدشينه فى 1947، بين مبادراته المهمة، وقد أعيدت تسميته تكريماً له بعد ذلك بسنوات.

ويبرز الملكى أن الرئيس، الذى تولى المنصب على مدار 35 عاما، والذى حمل ملعب النادى اسمه تكريما له، «حول النادى إلى مرجعية على مستوى الرياضة العالمية».

ومن بين المبادرات التى نفذها «برنابيو» يبرز بناء الملعب الذى افتتح عام 1947، ودشن تحت اسم «نويبو تشامارتين»، قبل أن يتغير إلى الاسم الحالى فى 1955 تكريما لمن تبنى أيضا إنشاء المدينة الرياضية القديمة للفريق.

وخلال أطول فترة رئاسة لريال مدريد تشكلت أسطورة ملك أوروبا لتتويج النادى بكأس أوروبا ست مرات.

وفى مشواره لاعبا، خاض «برنابيو» 16 موسما فى صفوف ريال مدريد، وإن كانت حقبته رئيسا للنادى مليئة بالنجاحات والتألق، فإن مسيرته لاعبا لا تقل روعة عن ذلك، حيث حقق مع الفريق تسع بطولات إقليمية وبطولة كأس إسبانيا بين عامى 1911 و1928، وسجل «برنابيو» 70 هدفا فى 80 مباراة رسمية خاضها بالقميص الأبيض، وهو ما يعد إنجازا كبيرا.

وولد «برنابيو» فى الباسيتى، يوم 8 يونيو 1895، واختير رئيساً لريال مدريد عام 1943، وقاده إلى السيطرة على الألقاب والبطولات المحلية والأوروبية، وأبرزها 6 كؤوس أوروبية، وكأس إنتركونتيننتال، ولقبان للكأس اللاتينية، و16 لقبا بالدورى الإسبانى، و6 ألقاب لكأس ملك إسبانيا.

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كما حقق نادى ريال مدريد العديد من الإنجازات فى كرة السلة فى فترة رئاسة «برنابيو»، وهى: كأس أوروبا (6) مرات، كأس الإنتركونتيننتال (3)، كأس اللاتينية (1)، الليجا (19)، وكأس إسبانيا (18).