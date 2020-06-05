- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة هيغواين قبل نصف نهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020
انسحب المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الخميس من تدريب فريقه يوفنتوس لمشكلات عضلية في الفخذ الأيمن، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها استبعدت تعرضه لإصابة خطيرة. وأكد النادي الإيطالي عبر حسابه على تويتر "تعرض غونزالو هيغواين خلال مشاركته في مران الفريق الخميس لمشكلات عضلية في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن. واستبعدت الفحوصات الطبية التي خضع لها تعرضه لإصابة خطرة. سيتم الوقوف بشكل أوضح على حالته خلال الأيام المقبلة". وكان هيغواين (32 عاماً) يستعد مع زملائه للعودة إلى المنافسات، والتي ستبدأ بمواجهة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان، فريقه السابق، أحد أيام 12 أو 13 أو 14 يونيو (حزيران)، في انتظار قرار الحكومة الإيطالية. وكان اليوفي قد تعادل ذهابا في نصف النهائي بهدف لمثله على ملعب سان سيرو معقل "الروسونيري"، ويحتاج للتعادل السلبي من أجل ضمان التأهل للنهائي الذي ينتظر ان يقام يوم 17 من نفس الشهر على الملعب الاوليمبي في روما.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة هيغواين قبل نصف نهائي الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.