إصابة هيغواين قبل نصف نهائي الكأس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020

انسحب المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الخميس من تدريب فريقه يوفنتوس لمشكلات عضلية في الفخذ الأيمن، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها استبعدت تعرضه لإصابة خطيرة. وأكد النادي الإيطالي عبر حسابه على تويتر "تعرض غونزالو هيغواين خلال مشاركته في مران الفريق الخميس لمشكلات عضلية في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن. واستبعدت الفحوصات الطبية التي خضع لها تعرضه لإصابة خطرة. سيتم الوقوف بشكل أوضح على حالته خلال الأيام المقبلة". وكان هيغواين (32 عاماً) يستعد مع زملائه للعودة إلى المنافسات، والتي ستبدأ بمواجهة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان، فريقه السابق، أحد أيام 12 أو 13 أو 14 يونيو (حزيران)، في انتظار قرار الحكومة الإيطالية. وكان اليوفي قد تعادل ذهابا في نصف النهائي بهدف لمثله على ملعب سان سيرو معقل "الروسونيري"، ويحتاج للتعادل السلبي من أجل ضمان التأهل للنهائي الذي ينتظر ان يقام يوم 17 من نفس الشهر على الملعب الاوليمبي في روما.

