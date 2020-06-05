شكرا لقرائتكم شريف اكرامي يرحل عن الاهلي تحت شعار "الخروج الكبير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي أن يحتفظ بمكانة مميزة في قلوب عشاق الفريق الأحمر رغم تأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعد عدم التجديد مع الأهلي في المفاوضات الأخيرة، ليرحل إكرامي مجاناً على الفريق ويصبح من حقه التوقيع لأي نادي آخر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ورغم تأكيد توقيع اللاعب لفريق بيراميدز، احترمت الجماهير الحمراء موقف شريف إكرامي الباحث عن فرصة للمشاركة والتألق من جديد بعدما أصبح الأهلي في غير حاجة إلى خدماته خلال المرحلة المقبلة.

وتحت شعار "الخروج الكبير"، كانت نهاية علاقة شريف إكرامي بالنادي الأهلي بعد مسيرة طويلة، حيث بدأ شريف إكرامي مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتدرج معه حتى لعب مع الفريق الأول موسم 2004–2005 ، ثم سافر عام 2008 للعب مع فريق أنقرة لمدة عام.

وفي عام 2009 انتقل شريف إكرامي إلى صفوف فريق نادي فينورد الهولندي ، ثم عاد إلى مصر عبر بوابة نادي الجونة ليعود مجددًا إلى بيته ويستقر مع النادي الأهلي منذ عام 2010.

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ومع الأهلي حصد إكرامي العديد من الألقاب والتي تضمنت 7 ألقاب دوري عام، لقب واحد كأس مصر، 6 ألقاب كأس السوبر، ولقبين بدوري الأبطال والسوبر الأفريقي.

مكانة شريف إكرامي دعمها بشكل كبير انتماء اللاعب للقلعة الحمراء وحرصه على أن تكون نهاية علاقته بالفريق الأحمر بالشكل الذي تحترمه الجماهير، على عكس أكثر من نجم خرجوا من الباب الصغير في الفترة الماضية، كانت حجتهم العرض المالي الأكبر في نادي آخر أو متطلبات أخرى لما بعد قرار الاعتزال.

ويترقب إكرامي الاعلان خلال الفترة المقبلة عن وجهته النهائية بعد الأهلي والتي تقترب من فريق بيراميدز، حيث يطمح إكرامي في التألق من جديد والالتحاق بالمنتخب الوطني.