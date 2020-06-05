شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة يتفقون على عقد اجتماعتهم خارج الجبلاية بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق أعضاء اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على عدم عقد اجتماعات بمقر الجبلاية فى الفترة الحالية بسبب اجراءات التعقيم المستمرة فى الجبلاية بعد الاشتباه فى إصابة أكثر من موظف بفيروس كورونا، لذا فضلت اللجنة اجراء الاجتماعات بالفيديو كونفرانس فى هذه الفترة.

فيما تراجع أعضاء اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، عن شرط مرور عامين على اعتزال لاعب الكرة حتى يخوض انتخابات الجبلاية، ضمن التعديلات التى تجرى على لائحة النظام الأساسى الجديدة التى يتم حاليا إعدادها، ليصبح من حق لاعب الكرة خوض الانتخابات فور اعلانه الاعتزال بشرط أن يكون حاصل على مؤهل دراسى عالى "شهادة جامعية"، بجانب خوض 10 مباريات دولية على الأقل.

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فى السياق ذاته، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد سيكون فى شهر نوفمبر المقبل ، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية .

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة الانتهاء من جميع التعديلات الخاصة باللائحة لإرسالها إلى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل إبداء الملاحظات قبل إنعقاد الجمعية للتصويت على اللائحة وبعض البنود محل الخلاف مثل بند الـ8 سنوات ، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي أم لا أم تطبيقه على المناصب فقط.