اتحاد الكرة: عزل منزلي للموظفين المشتبه في إصابتهم بالكورونا

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أنه تم وضع الموظفين الثلاثة المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، داخل العزل المنزلي، لحين ظهور نتائج تحليلهم.

قال مسئولو الاتحاد إنه تم مد إجازة الموظفين الثلاثة أسبوعًا إضافيًا، بعدما كان الاتحاد منحهم الأسبوع الحالي إجازة أيضًا.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أجرى تحاليل لعدد كبير من الموظفين المخالطين للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد بعد إصابته بفيروس كورونا، كما تم إجراء الفحوصات أيضًا لرجال الأمن بالاتحاد.