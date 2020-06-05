شكرا لقرائتكم باتحاد الكرة يشكل لجنة للتجهيز لاحتفالية مرور مائة عام على تأسيس الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تشكيل لجنة للتجهيز لاحتفالية مرور مائة عام على تأسيس اتحاد الكرة المصرى والتى ستقام فى ديسمبر 2021، حيث ستقوم هذه اللجنة بحصر جميع الاحصائيات والارقام والانجازات الخاصة باتحاد الكرة ومعلومات عن رؤسائه ومجالس ادارته خلال المائة سنة الأخيرة، بجانب بعض المقترحات مثل إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر ومنتخب أوروبى كبير بجانب العمل على تغيير شعار الدورى المصرى وكأس مصر والسوبر المصرى فى حالة موافقة وزير الشباب والرياضة.

على صعيد مغاير، قرر أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إلغاء المكتب التنفيذى فى لائحة النظام الأساسى الجديدة التى يتم تجهيزها فى الوقت الحالى.. وتوصل أعضاء اتحاد الكرة لاتفاق مع سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، على إلغاء المكتب التنفيذى فى اللائحة، والذى كان يرأسه نائب رئيس الاتحاد، ويضم فى عضويته عضوين أو ثلاثة من الجبلاية.

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ويترقب مسئولو اللجنة الخماسية القرار النهائى من الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- حول الانتخابات المقبلة و هل ستكون لمدة عام واحد بناء على تصريحات وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي و هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية وفقا قانون الرياضة المصري ، وهو ما ينتظره مسئولو الخماسية لحسم القرار بعد رفض مندوبة فيفا سارة ساليمون لإقامة الانتخابات لمدة سنة و إقامتها على أربعة سنوات كما هو متعارف عليه خاصة أن فيفا ليس له علاقة بالأوليمبياد .

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد سيكون فى شهر نوفمبر المقبل ، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية .