شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ في الترتيبات النهائية لعودة اللاعبين الأجانب المتواجدين خارج مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ مسئولو الزمالك في الترتيبات النهائية لعودة اللاعبين الأجانب المتواجدين خارج مصر، تمهيدا لعودة النشاط الرياضي، وسيقوم مسئولو الزمالك بالتواصل مع السفارتين التونسية والمغربية في مصر لعودة التونسي فرجاني ساسي والمغربيان اشرف بن شرقي ومحمد لأوناجم إلى مصر لخوض تدريبات الزمالك عقب عودة النشاط المتوقف حاليا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

فيما يواصل النادى الأبيض الاستعدادات لصفقات الموسم الجديد حيث رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التعاقد مع ظهير أيسر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ، بالإضافة الي عودة احمد فتوح المعار الي سموحة الموسم الحالي، وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان كارتيرون يفضل التعاقد مع لاعب وسط مدافع ليكون بديل لطارق حامد وفرجاني ساسي بدلا من التعاقد مع ظهير أيسر وسيكون لاعب الوسط المدافع أكثر افادة للفريق.

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من ناحية اخري أجرى مسئولو الزمالك اتصالات ودية باعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لمعرفة موقف اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، وهل سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق وفقا لما تردد مؤخرا، وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن وجود اتصالات بين الزمالك والجبلاية للتأكد من تبطيق القرار من عدمه حتي يتم توفيق أوضاع الأجانب المتواجدين في الزمالك والمرتبطين بعقود ومعارين لاندية أخرى، وكذلك للاستقرار علي عدد اللاعبين الأجانب الذين سيتعاقد معهم الزمالك في الموسم المقبل.

وحددت إدارة الكرة بنادي الزمالك شروطا جديدة ومواصفات فنية للاعبين الأجانب الذين سيتم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي ان يكون اللاعب الأجنبي دولي مع منتخب بلاده في اخر 3 مواسم بصفة منتظمة، وألا يزيد عمره عن 25 عاما لتكون فرص إعادة تسويقه مرة أخرى كبيرة، وذلك بعدما رفضت إدارة الزمالك معظم السير الذاتية للاعبين الأجانب المعروضين علي النادي، وترفض إدارة الزمالك المجازفة بمكان لاعب اجنبي في قائمة الموسم المقبل بضم لاعب غير دولي تكون فرص فشله مع الفريق كبيرة.