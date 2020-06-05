«بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا»..أحمد مجاهد يهاجم اتحاد الكرة ويطالب بغلق مقر الجبلايه

شن أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة المصري السابق، هجوما حادا علي إدارة الجبلاية الحالية بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه.

وكتب "مجاهد" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : الحديث عن إصابات جديدة بين العاملين باتحاد الكرة هو أمر مأساوي ويجب ألا يمر مرور الكرام .

وتابع: سبق وطالبنا باتخاذ كافة التدابير مع فحص الجميع بعد ظهور أول إصابة حتى لو استدعى الأمر إغلاق مؤقت خاصة أن نشاط الاتحاد متوقف .

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جديرا بالذكر كانت الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم،قد اعلنت عن إصابة 3 موظفين في الجبلاية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

هذا وقد سبق وأعلن الاتحاد عن إصابة محمود سعد المدير الفني للجبلاية بفيروس كورونا.