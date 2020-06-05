شكرا لقرائتكم غزل المحلة يطالب اتحاد الكرة بالصعود للدورى الممتاز حال الغاء الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام عزو نائب رئيس نادى غزل المحلة أن فى حالة الغاء مسابقة دورى القسم الثانى هذا الموسم يطالب المسئولين فى الاتحاد المصرة لكرة القدم بالصعود مباشرة إلى الدورى الممتاز وهذا وقد قام بارسال مخاطبة رسمية إلى الجبلاية بذلك الأمر.

وأوضح حسام عزو خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يرفض فكرة التعويض المادى من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم فى حالة الغاء المسابقة بسبب كثرة المبالغ المادية التى تم صرفها على مدار الموسم الحالى و قرب أنتهاء مباريات المجموعة، رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اقتراحاً بعودة دورى القسمين الثانى والثالث قبل الدورى الممتاز، على اعتبار أن مسابقات المظاليم تحتاج لفترة زمنية أقل حتى يتم الانتهاء منها، بعكس الدورى الممتاز الذى يتبقى فيه 149 مباراة، وهو ما يحتاج إلى شهرين على الأقل للانتهاء منه.. وأرجع مسئولو اتحاد الكرة رفض فكرة عودة دورى المظاليم إلى العدد الكبير للأندية المشاركة فى دورى القسمين الثانى والثالث، حيث يتخطى عددها الـ100 نادٍ وهو ما يعتبر مجازفة كبيرة فى ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا وظهور حالات إيجابية بين لاعبى ومدربى أندية المظاليم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات واجتماعات بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف مناقشة موعد عودة الأندية والفرق الرياضية للتدريبات الجماعية تمهيداً لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تم تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الاستفسار من الوزير عن إمكانية عودة الأندية للتدريبات يوم 15 يونيو المقبل، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء عودة الأنشطة للأندية الرياضية تدريجياً بداية من هذا الموعد، خاصة أن اتحاد الكرة يرغب فى استئناف المسابقة منتصف يوليو المقبل، على أن تحصل الأندية على 4 أسابيع كفترة إعداد قبل استكمال الدورى.

ويتضمن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة لعودة النشاط الرياضى، الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة وتتمثل فى :

- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

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- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.