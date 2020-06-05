«فيفا» يعتمد السعيد بنادي المئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مصدر في اتحاد الكرة المصري، أن اللجنة الخماسية تواصلت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن مصير أهداف عبدالله السعيد لاعب بيراميدز في الدوري هذا الموسم حال إلغائه، وجاء في رد الفيفا أنه في المواسم التي يتم إلغاء بطولة الدوري أو أي بطولة فيها يتم احتساب الأهداف التي سجلها كل لاعب والمباريات التي لعبها كل فريق.

وتابع المصدر أن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز سيتواجد بذلك في نادي الـ100 هدف، بعد إحرازه هذا الموسم 13 هدفاً.