فيرنر يقترب من تشلسي

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لندن: ذكرت وسائل إعلام بريطانية الخميس أن تشلسي رابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم يقترب من التعاقد مع مهاجم لايبزيغ ومنتخب ألمانيا تيمو فيرنر.

وفي الوقت الذي كان فيه ليفربول، متصدر الدوري الممتاز، في طليعة الفرق المرشحة للتعاقد مع الدولي الألماني الواعد (24 عاما)، بات النادي اللندني الأقرب إلى دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 60 مليون يورو.

وفي حال تمت الصفقة، ستكون بمثابة ضربة جيدة للنادي اللندني قبل انتهاء فترة تفعيل الشرط الجزائي المحددة في 15 حزيران/يونيو الحالي، أي قبل يومين من استئناف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في 17 منه.

وسجل فيرنر 31 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 25 في 29 مباراة في البوندسليغا.

وسبق لتشلسي الإعلان عن تعاقده مع لاعب وسط أياكس أمستردام الدولي المغربي حكيم زياش.