شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعجل بتروجت لحسم مصير كريم طارق قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأبدى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش ثقته الشديدة فى استمرار لاعبه كريم طارق المعار لناديه من صفوف بتروجت لنهاية الموسم ، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " كريم طارق يشعر بالارتياح فى الطلائع ويجد معاملة متميزة من كل المسئولين والجهاز الفنى ويشارك بصفة مستمرة مع الفريق والنادى أبدى رغبة فى تحويل إعارته لبيع نهائى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فلماذا سيفكر فى الرحيل".

وتابع المدير الفنى للطلائع : " أتحدث يومياً مع كل اللاعبين وتحدثت مع كريم طارق وأخبرنى بسعادته بالتواجد فى صفوف الفريق مؤكداً رغبته فى حسم الامور التعاقدية مع بتروجت"، وقبل طلائع الجيش أمضى كريم طارق 3 مواسم في صفوف فريق بتروجت تحديدا منذ يوليو 2015، ولعب 79 مباراة مسجلا 4 أهداف، وصانعا 3 أهداف.

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وأخطر كريم طارق لاعب بتروجت المعار لطلائع الجيش ، إدارة ناديه برفضه العودة للعب فى دوري القسم الثانى ورغبته فى استكمال مسيرته بالدوري المصرى سواء مع طلائع الجيش أو فى حالة وصول عرض من الأهلى والزمالك للنادى البترولى بشكل رسمى لاسيما بعد أن أصبح لاعباً دولياً لأول مرة وأشركه حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر لمدة 49 دقيقة فقط في مباراة ودية أمام المنتخب الليبيري على الجانب الآخر كان جالسا على دكة الاحتياط في مباراتين رسميتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 أمام المنتخبين الكيني، وجزر القمر، ولكن سبق أن انضم كريم طارق إلى المنتخب المصري للشباب، والمنتخب المصري الأولمبي.

وبدأ العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، سلسلة مفاوضاته مع نادى بتروجت لتمديد إعارة كريم طارق لاعب بتروجت المعار للطلائع لنهاية الموسم بعد ظهوره بمستوى متميز وتهافت الأندية الكبرى على التعاقد معه، وقال عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، إنه طلب من العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بدء خطوات تمديد إعارة كريم طارق، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على موقف بتروجت خاصة أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع الفريق البترولى.

ويشهد الدورى المصرى حاليا فترة توقف وفقا للإجراءات الاحترزية للدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تستغل الأندية فترة تعليق النشاط فى ترتيب أوضاع الميركاتو الصيفى.