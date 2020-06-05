شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف عن موعد برنامجه علي قناة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، عن موعد برنامجه الذي سيظهر من خلاله عبر قناة النادي، حيث قال أن الحلقة الأولي لبرنامجي ستكون يوم 4 يوليو المقبل وسيكون برنامج رياضي ، مشيراً إلي انه سيقدم برنامج اخر علي القناة ولكنه سيكون برنامج سياسي ولم يتم تحديد موعده حتي الآن .

وقال مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ، أن برنامجه سيكون الأعلي في عدد الإعلانات ، مضيفاً أن اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي قام بالتوقيع ايضاً لتقديم برنامج علي قناة الزمالك وسبقه الإعلامي احمد عفيفي لتقديم برنامج زملكاوي .