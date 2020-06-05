شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو: أتمنى العودة للأهلى.. والأفضل لحسام عاشور اللعب خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صلاح ريكو صانع ألعاب مصر المقاصة أنه وقع للنادى الأهلى إبان فترة تواجده باتحاد الشرطة وفاوضه مرتين بعد تألقه مع الفريق الشرطى مؤكدا أنه وقع قبل التوقيع للزمالك فى حضور علاء عبد الصادق مدير الكرة للفريق الأحمر وقتها .

وقال صلاح ريكو في تصريحات على شاشة أون تايم سبورت:" أثناء تواجدي في الشرطة الأهلي فاوضني مرتين للانتقال له قبل رحيلي للزمالك" ، قائلا " وقعت على عقود انتقالي للأهلي مع علاء عبد الصادق لكن اتحاد الشرطة رفض رحيلي حينها لأن الفريق كان يعاني من الهبوط" ، ومسئولى الأحمر رفضوا إظهار العقود وقتها .

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وأختتم ريكو حديثه بالقول أى لاعب يتمنى العودة لجدران النادى الأهلى من جديد خاصة وإننى أحد ابنائه وتدرجت فى قطاع الناشئين قبل الرحيل والإنتقال للشرطة ثم الزمالك وأخيرا مصر المقاصة .

فيما وصف صلاح ريكو، عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بأنه "أذكى لاعب فى مصر"، موضحاً أن السعيد صاحب قدرات فنية عالية يحتاج إليها أى فريق، ودائماً ما تمثل تحركاته فى الملعب خطورة على المنافس، ورفض صلاح ريكو فكرة انتقال حسام عاشور قائد الأهلى للزمالك بعدما رفض الأهلى تجديد عقده قائلا، "أعتقد أنه من حق عاشور أن يلعب لمدة موسم أو موسمين قادمين لأنه قادر على ذلك، ولكن أرى أنه من الأفضل أن تكون خطوته المقبلة خارج مصر رافضاً فكرة انتقاله للزمالك.

وأكد ريكو، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن عاشور لاعب مهم وصاحب تاريخ طويل فى الأهلى، لذا لا أتمنى انتقاله للزمالك، وأوضح لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالى أنه كان يتمنى بقاء أحمد فتحى فى الأهلى وعدم الرحيل لكن بالتأكيد هناك كواليس وأسرار دفعت أحمد فتحى لأتخاذ قرار الرحيل من الأهلى والانتقال لبيراميدز فى الموسم المقبل.