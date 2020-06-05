شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طنطا يطالب اتحاد الكرة بعقد جلسة مع الأندية بسبب عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية بصورة مؤقتة بعقد جلسة بين أندية الدورى المصرى و اللجنة الخماسية من أجل بحث مطالب الأندية خلال المرحلة المقبلة للاستعداد لعودة بطولة الدورى المصرى.

أوضح فايز عريبى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "أون تايم سبورتس 1" مع الاعلامى أحمد شوبير فى برنامج ملعب أون تايم قائلا "بالتأكيد عودة الدوري والنشاط مرة أخرى قرار نحترمه ونقدره والجنايني قال أنه مستعد للضغط على زرار عند الحصول على الضوء الأخضر لعودة الدوري لكن أنا أعاتبه على ذلك لأنه لم يأخد رأي الأندية و لأندية هيّ من تتحمل المسئولية، وقبل أن يقوم اتحاد الكرة بوضع سيناريوهات عودة الدوري كان عليهم أن يجلسوا مع الأندية خاصة أن 14 ناديًا طلبوا عقد جلسة مع المسئولين في اتحاد الكرة، تعظيم سلام لاتحاد الكرة عندما تقوم بالحصول على رأي الأندية قبل إصدار أي قرار بشأن عودة الدورى ".

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قرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى الاستعانة بوزارة الشباب والرياضة و اتحاد الكرة المصرى لدعم موارد النادى خلال المرحلة المقبلة وعودة النشاط الرياضى و مباريات بطولة الدورى المصرى ، ويأتى قرار مجلس إدارة النادى بسبب توقف جميع الموارد التى تمنح دخل للنادى خلال الفترة الماضية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم .

واطمئن أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، على الرباعى الأفريقى والذين يتوجدون بمدينة طنطا ويتواجدون بمقر النادى يوميًا بسبب توفير الطعام لهم وأداء بعض التمرين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف التدريبات الجماعية ومباريات بطولة الدورى المصرى، وتابع أيمن المزين تدريبات اللاعبين وذلك خلال اتصالات هاتفية بينهم يوميًا عقب وضع بعض البرامج الخاصة الذى وضعها لهم للتدريب فى المنزل، وحذر اللاعبين الذين كان لديهم بعض الإصابات العضلية من التدريبات واتباع الطرق السليمة فى التدريب، وذلك لعدم التعرض لها مرة أخرى استعدادًا لعودة التدريبات الجماعية و المباريات.

كما طلب مسئولو بعض الأندية من اتحاد الكرة في حالة عودة بطولة الدوري الممتاز أن يتم اللعب على ملاعبها وعدم نقلها لملاعب أخرى، خاصة أن هناك ملاعب تستطيع استضافة المباريات بصورة طبيعية مع توفير كامل الاحترازات الطبية التى سيتم استخدامها سواء في التدريبات أو المباريات، وذلك توفيرا للنفقات على الأندية واتحاد الكرة، خاصة أن إقامة فريق خارج المحافظة سيحمله تكاليف إقامة فى الفنادق و إيجار ملاعب للتدريب والمباريات، وعدهم مسئولو الجبلاية بدراسة هذا الأمر فور تحديد الموقف النهائي الخاص باستئناف بطولة الدورى من عدمه.