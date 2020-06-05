شكرا لقرائتكم خبر عن المطالبة بإنشاء صندوق كوارث للاعبى القسمين الثالث والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الإعلامى إيهاب الكومى اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بضرورة إنشاء صندوق كوارث للأزمات لحماية لاعبى القسمين الثانى والثالث والرابع من الضياع والتشرد فى حالة إيقاف النشاط الكروى مثلما حدث فى الوقت الحالى بعد تجميد النشاط من منتصف مارس الماضى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم باكمله وأدى لإيقاف النشاط الكروى .

وأضاف الكومى فى تصريحات تليفزيونية أن إيقاف النشاط الكروى أدى لتجميد المستحقات المالية للاعبى الدرجتين الثانية والثالثة مما دفع البعض لإمتهان بعض المهن الأخرى البعيدة عن كرة القدم للصرف على أسرهم وقضاء حوائجهم المعيشية، متمنيا أن يبادر المسئولين بإطلاق صندوق الكوارث فى أسرع وقت لحماية هؤلاء اللاعبين من الضياع ، مطالبا أن نكون فعل لمرة وحيدة وليس رد فعل مثلما حدث فى الأزمات السابقة .

من ناحية أخرى يترقب مسئولو اللجنة الخماسية القرار النهائى من الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- حول الانتخابات المقبلة و هل ستكون لمدة عام واحد بناء على تصريحات وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي و هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية وفقا قانون الرياضة المصري ، وهو ما ينتظره مسئولو الخماسية لحسم القرار بعد رفض مندوبة فيفا سارة ساليمون لإقامة الانتخابات لمدة سنة و إقامتها على أربعة سنوات كما هو متعارف عليه خاصة أن فيفا ليس له علاقة بالأوليمبياد .

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد سيكون فى شهر نوفمبر المقبل ، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية .