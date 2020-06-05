شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: الانتهاء من ستاد الزمالك خلال 4 أعوام بسعة 40 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، عن الجلسة التي جمعته مع الشركة المنفذة لانشاء النادي في مدينة 6 اكتوبر ومن ضمنها استاد الزمالك ، مشيراً إلي أن الشركة المنفذة عندها خبرة كبيرة في بناء الاستادات وهم من قاموا بتجهيز استادات بطولة إفريقيا الأخيرة التي استضيفتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف أحمد مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، أنه تم الاتفاق علي انتهاء المرحلة الأولي من النادي في 6 أكتوبر بعد عامين، مؤكداً أن استاد الزمالك سيتم الانتهاء منه خلال 4 أعوام وستكون سعته تصل إلي 40 ألف مشجع وأشار عضو مجلس الزمالك ، انه تم عقد لجنة ملف نادى القرن في نادى الزمالك، بحضور أعضاء اللجنة وبعض خبراء اللوائح، فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، وذلك من أجل مراجعة تجهيز ملف القضية كاملاً وإرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية لرفع قضية بشأن استرداد لقب نادى القرن من الأهلى ، وتم عرض التقرير علي رئيس النادي بعد الانتهاء من الجلسة لاتخاذ قرار .

فيما تجهز إدارة الزمالك فى الوقت الحالى لتجهيزه شعارا بلقب الأكثر تتويجا بالبطولات القارية فى القارة السمراء خلال القرن العشرين، حيث تعمل إدارة الكرة بالزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور لتجهيز لذلك الأمر بتصميم جديد سيتم عرضه خلال الفترة القادمة فى مفاجأة للجماهير البيضاء وشهدت الفترة الأخيرة، إعادة إدارة الزمالك، لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة، بعدما تم تعديل وحيد عليها بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعدما تصدرت تلك اللافتة الأحداث فى الفترة الأخيرة بعدما قامت الإدارة البيضاء بتعليقها ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".