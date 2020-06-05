شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلح بـ"التبادل والتسويق والتكتم" فى الميركاتو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نادى الزمالك يتبع تكتيك فى ترتيب أوضاع الميركاتوالصيفى بالتكتم على الصفقات الجديدة لحين إتمامها ودخول نجوم فى صفقات تبادلية للتعاقد مع اللاعبين الذى يحتاجهم الفريق فى الموسم الجديد، فضلا عن تسويق لاعبين للإستفادة وزيادة موارد النادى، حيث يرصد الخليج 365 أسلحة نادى الزمالك فى الميركاتو الصيفى فى التقرير التالى.

يدرس مسئولو نادي الزمالك ادراج اسم كريم بامبو لاعب وسط الزمالك ضمن صفقة تبادلية مع نادي المصري للتعاقد مع ثنائي الفريق البورسعيدي ، كريم العراقي الظهير الأيمن ومحمود وادي مهاجم الفريق وذلك بعدما علم نادي الزمالك بوجود مفاوضات بين إدارة المصري وكريم بامبو للتعاقد معه الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدي، في نفس الوقت فان المفاوضات بين إدارة الزمالك والمصري توقفت بشأن تعاقد الأبيض مع ثنائي الفريق البورسعيدي، ورغم أن مفاوضات الزمالك لضم ثنائي المصري كانت قد تجمدت فترة نظرا لرغبة المصري في تسويق اللاعبين خارج مصر بعد وصول بعض العروض الشفوية لإدارة المصري من أندية خليجية، إلا أن الزمالك جدد هذه المفاوضات وبدأ يفكر في إدراج بامبو في صفقة تبادلية مع المصري لانقاذ صفقتي العراقي ووادي.

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كما يتبع الزمالك سياسة التكتم ، حيث أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن الإدارة بصدد الإعلان عن إتمام ثنائى أجنبى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق والاستعداد لموسم قوى، لافتًا إلى إن الفارس الأبيض سيبرم 3 صفقات فى الموسم الجديد، من بينهم ثنائى أجنبى ،حيث قال رئيس الزمالك فى تصريحات تليفزيونية، إنه بالفعل إقترب من اتمام التعاقد مع ثنائى أجنبى -رافضًا ذكر أسمائهم- مؤكدًا إنه ينتظر مرحلة توقيع العقود فقط بعد أن تم الاتفاق على كل شئ، ومن بعدها سيتم الإعلان عن إتمام الصفقتان.

ورحبت إدارة الكرة بنادى الزمالك بتسويق الكونغولى كاسونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، فى إحدى الدوريات الخارجية وذلك لرغبة إدارة الكرة فى استغلال تلقى اللاعب عروضا شفهية من إحدى الدوريات الخليجية لتوفير سيولة مالية لخزينة النادي، بعدما رفضت إدارة الكرة أن يكون كاسونجو ضمن الصفقات التبادلية التى يرغب الزمالك فى إبرامها لتدعيم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيما تصدر المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، المشهد فى الأيام الماضية بعد إعلان إدارة النادى عن الاقتراب من ضم لاعبين أجانب فى الموسم المقبل، ليشير البعض إلى اقتراب اللاعب المغربى من الرحيل إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، ليتواصل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مع أوناجم عبر تطبيق "واتس آب"، ويؤكد له أن الرغبة داخل النادى فى استمراره بالموسم الجديد ليرد عليه اللاعب بأنه هو الآخر رغبته مماثلة لرغبة النادى ويرغب فى الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة.